У Білорусі з'являться нові платні автодороги

Мінськ. У Білорусі вирішують питання про появу нових платних автодоріг, які об`єднають у єдину систему.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це сказав на прес-конференції начальник управління утримання дорожньої мережі департаменту «Белавтодор» Олександр ГОЛОВНЄВ. За його словами, це стосується, в першу чергу, автошляхів, які будуть реконструйовані за параметрами першої категорії.

«Ми опрацьовуємо з інвесторами питання про загальнореспубліканську системи, централізовану систему збору плати за проїзд, з єдиним оператором по збору. Система збору буде ґрунтуватися не на шлагбаумах, а на електронних датчиках, які встановлюватимуть на автомобілях, і з яких під час проїзду під спеціальними воротами будуть зчитуватися дані про пройдений кілометраж», - підкреслив А.ГОЛОВНЄВ.

При цьому поки не визначено, з яких автомобілів буде стягуватися плата за проїзд.

«Ми ведемо переговори з виробниками цих систем. Обговорюється можливість реалізації проекту за рахунок інвестора, без залучення бюджетних ресурсів. При цьому витрати будуть компенсуватися за рахунок відрахування інвестору певного відсотка від стягнутої за проїзд плати», - зазначив А.ГОЛОВНЄВ.

Зокрема, він підкреслив, що спільний зі Світовим Банком проект реконструкції ділянки Пуховичі-Бобруйськ дороги Мінськ-Гомель передбачає плату за проект як джерело повернення білоруською стороною позикових коштів.

Довідка УНІАН. За проїзд по єдиною платною на сьогоднішній день дорозі в Білорусі - M1 (Брест – Мінськ - кордон РФ) не платить тільки легковий автотранспорт жителів МС.