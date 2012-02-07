Сьогодні у ЄС відзначають День безпечного інтернету

Сьогодні, 7 лютого, у світі відзначають День безпечного інтернету. У Європі у цей день заплановано більше 100 тематичних заходів у 30 країнах.

Про це повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

День безпечного інтернету святкують удев’яте. Цього року це свято у ЄС пройде під гаслом «Досліджуймо цифровий світ разом… безпечно».

Головний лейтмотив свята - зв’язок між поколіннями. Молодь, яка добре обізнана з технікою, навчатиме старше покоління практикам використання новітніх технологій; у свою чергу, старше покоління ділитиметься зі своїми нащадками життєвим досвідом із безпечного користування інтернетом.

Згідно зі статистикою, 77% молодих людей у віці 13-16 років та 38% дітей у віці 9-12 років мають свій профіль у соціальних мережах. Однак 12% європейців у віці 9-16 років визнають належність певних факторів у онлайн-мережі, які їх турбують.

Опитування свідчать: більшість дітей - 63% - дістають знання про безпечне поводження у Інтернеті від своїх батьків; 58% - від учителів; 44% - від своїх однолітків.

В Україні відзначатимуть День безпечного інтернету вже четвертий рік поспіль. Згідно зі статистикою, 96% українських дітей та підлітків у віці від 10 до 17 років користуються інтернетом. 51% з них – не мають жодної гадки щодо загроз, з якими вони можуть зіштовхнутися, перебуваючи онлайн.

Офіційна веб-сторінка Дня безпечного інтернету 2012: http://www.saferinternetday.org/web/guest;jsessionid=8694F11DE8CD0329E2B491286162D322