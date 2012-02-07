Львівський аеропорт отримав офіційну назву імені Данила Галицького

Наказом Міністерства Інфраструктури України про зміну назви ДП "Міжнародного аеропорту "Львів" - з 6 лютого повинна використовуватись назва аеропорту ДП „Міжнародний аеропорт „Львів” імені Данила Галицького.

Про це сьогодні повідомила УНІАН представник відділу маркетингу ДП „МА „Львів” ім. Д.Галицького” Галина ВИНАРЧИК. „Наказом визначається, що з 6 лютого 2012 року повинна використовуватись назва аеропорту Державне підприємство „Міжнародний аеропорт „Львів” імені Данила Галицького”. Скорочене найменування - „ДП „МА „Львів” ім. Данила Галицького”, - зазначила Г.ВИНАРЧИК.

Як повідомлялося, у листопаді 2011 року завершилося голосування щодо назви львівського аеропорту. Впродовж п’яти днів в опитуванні, яке проводилось у мережі Facebook, взяли участь 12 тис. 258 користувачів інтернет. З відчутним відривом перемогла пропозиція назвати аеропорт на честь засновника міста короля Данила Галицького. Друге місце посіла назва на честь Степана Бандери. На третьому місці – назва «Аеропорт Львів».

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