Суховантаж «Alaka-1», який отримав пробоїну в Азовському морі, продовжує дрейфувати у морі

Суховантаж ««Alaka-1», який отримав сьогодні пробоїну в Азовському морі, продовжує дрейфувати у вкритому кригою морі. Як повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови Запорізької ОДА Віктор ЄМЕЛЬЯНЕНКО, «поки судно дрейфує в морі. Є інформація, що суховантаж заповнюється водою».

За інформацією берегової служби, на борту суховантажу знаходиться 2,5 тис. тонн цементу, який у разі його затоплення забетонує трюми.

«У разі затоплення судна, воно просто перетвориться на цеглину, яка ляже на дно», - повідомили у береговій службі, відзначивши, що акваторії Азовського моря серйозного збитку це завдати не повинно.

«Це судно – перероблений «річковик» - тобто судно невелике. А оскільки в місці, де воно зараз знаходиться, ґрунт з сирої глини покрито 8–метровим шаром «суміші» мула з піском, то, у разі затоплення судна, воно «заглибиться» повністю і не представлятиме якихось перешкод для судноплавства», - розповіли у береговій службі.

Там же відзначили, що, оскільки екіпаж судна його залишив, достовірної інформації про те, в якому стані воно перебуває і як довго зможе протриматися на плаву, немає.

Дану інформацію побічно підтвердив і 1-й заступник голови Запорізької ОДА В.ЄМЕЛЬЯНЕНКО.

«Можливо, крен або наповнення його водою був частковим. І, можливо, крига утримає його. Виявилося, що команда не дрейфувала на крижині, а до прибуття рятувальників залишалася на судні і теж повинна була боротися за життя суховантажу» - сказав В.ЄМЕЛЬЯНЕНКО, відповідаючи на брифінгу на запитання журналістів про ситуацію з судном.

Достовірної інформації про те, чи подавалася судновласником або капітаном «Alaka-1» заявка на надання допомоги судну (без якої, згідно з міжнародним порядком надання допомоги тим, що зазнали лиха на воді, роботи з порятунку вантажу, судна тощо не здійснюються) поки немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 7 лютого о 6-й ранку в МНС надійшла інформація про те, що в акваторії Азовського моря на відстані близько 50 км на схід від м. Бердянськ Запорізької області зазнав лиха суховантаж „Авак-1” (прапор – Панама) з 12 членами екіпажа на борту. За даними прес-служби МНС України, суховантаж, що йшов за маршрутом Керч – Ростов-на-Дону (Російська Федерація), отримав пробоїну. До проведення рятувальної операції було залучено гелікоптер МНС Мі-8, катер на повітряній подушці „Марс-700”, криголам (з порту м. Маріуполь) і криголам „Капітан Демидов” (Російська Федерація, порт Тамань). О 9.35 вертоліт МНС прийняв екіпаж суховантажу і вилетів до Сімферополя.