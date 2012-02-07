ВР планує скоротити перелік дозвільних документі для автомобільних перевезень

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України«Про внесення змін до статті 46 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 257 із 398 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», якою визначається перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, шляхом виключення таких документів:

довідки про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень, виданої відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;

висновку Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, який складається та видається в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.

Законопроектом пропонується, зокрема, доповнити статтю 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» положенням, відповідно до якого органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не менш як за дев’ять днів до дати проведення конкурсу забезпечують інформування відповідних підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ про перевізників-претендентів, які подали документи на конкурс.