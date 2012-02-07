У Криму рятувальники МНС витягнули зі снігових заметів більш як 100 машин із 400 пасажирами
17:04, 07 лютого 2012Транспорт/Звя'зок
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У Криму співробітники МНС витягнули сьогодні зі снігових заметів 111 автомобілів, в яких перебувало 400 чоловік.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.
Робота зі звільнення транспорту триває. Задіяно близько 80 одиниць техніки.
МНС направило до місць, де є снігові замети, два пересувні пункти обігріву.
Рятувальники просять жителів Криму і туристів без крайньої необхідності не виїжджати на автомобілях за межі населених пунктів, оскільки в регіоні найближчої доби збережуться складні погодні умови.
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