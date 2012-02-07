Пасажири ПЗ в 2011 р. випили в поїздах понад 5,8 млн. склянок чаю і кави

Пасажири Придніпровської залізниці в 2011 р. випили в поїздах більше 5 млн. 831 тис. 322 склянки чаю і кави.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Із загальної кількості через квиткові каси, під час оформлення проїзних документів, пасажири залізниці замовили 126 тис.514 склянок чаю.

За інформацією прес-центру, в межах Придніпровської залізниці вартість склянки чаю фіксована і у всіх поїздах становить 2,5 грн. за склянку. Вартість склянки кави варіюється в залежності від виду та розфасовки. Наприклад, кава в «стіках» 3 в 1 дорожча за звичайну розчинну каву.

Послуга придбання одного або більше склянок чаю (за бажанням пасажира) в складі вартості квитка на проїзд впроваджена Державною адміністрацією залізничного транспорту України з 1 липня 2011 р. з метою поліпшення умов обслуговування пасажирів в поїздах Укрзалізниці.

У 2011 р. Придніпровська залізниця перевезла 37 млн. пасажирів.