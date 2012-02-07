Brunswick Rail проти призупинення експлуатації в Росії всіх 80 тис. вагонів, зроблених в Україні

Залізничний оператор Brunswick Rail (РФ) пропонує допустити в Росії до експлуатації вагони, які не увійшли в партію з неякісним українським литтям, а не призупинити експлуатацію всіх 80 тис. вагонів, зроблених в Україні.

Про це сказано в повідомленні компанії, розміщеному на її офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у зв`язку з загостренням у січні 2012 року ситуації з безпекою руху поїздів через неякісне лиття візків виробництва «Азовелектросталь» (м. Маріуполь, Україна) і «Кременчуцький сталеливарний завод» (м. Кременчук, Україна) компанія Brunswick Rail заявляє про свою підтримку дій щодо забезпечення безпеки руху на залізничній мережі. Водночас, зупинка більше 80 тис. вагонів згідно з телеграмним розпорядженням ВАТ «Російські залізниці» (ЦЗ-1 № Вих. 1689 від 02/02/12 р.), на думку компанії, призведе до порушення не тільки вантажної роботи самого ВАТ, а й до серйозних проблем для найбільших виробничих підприємств країни з можливими як економічними, так і екологічними, і технологічними наслідками.

У цьому зв`язку Brunswick Rail пропонує допустити до експлуатації вагони, які не увійшли в партію з неякісним литтям, з подальшим обов`язковим проведенням для них до кінця 2012 року позапланового ремонту за узгодженим регламентом і графіком. Вагонам же з партії з неякісним литтям (у відповідність до приписів № 02.ГС.01.12 і № 03.ГС.01.12 Федеральної служби з нагляду в сфері транспорту) Brunswick Rail вважає за необхідне провести заміну литих деталей візків.

«Також варто організувати з боку уповноважених державних органів контроль за прийманням лиття на заводах-виробниках для уникнення подібної ситуації надалі. Такі заходи дозволять найбільшим російським вантажовласникам та власникам рухомого складу не тільки вийти з ситуації, що склалася з найменшими втратами, але й не допустити зниження вимог безпеки», - сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, ВАТ "Російські залізниці" призупинило експлуатацію 25,6 тис. вагонів з литтям "Азовелектросталі", а Федеральна служба нагляду у сфері транспорту РФ заборонила експлуатацію 151 вагона з литтям "Азовелектросталі" і КСЛЗ. На початку 2012 року такий рухомий склад призвів до великих НП на залізницях Росії.

На початку лютого 2012 Регістр сертифікації на Федеральному залізничному транспорті Росії призупинив Кременчуцькому сталеливарному заводу дію сертифіката відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів.