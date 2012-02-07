На деякі поїзди можна буде здійснювати посадку і висадку на ст. Дарниця в Києві

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") починає експериментальне нововведення - жителі районів Лівобережжя Києва зможуть здійснювати посадку і висадку на станції Дарниця.

Про це УНІАН повідомив прес-центр "Укрзалізниці". Зокрема, починаючи з 6 лютого 2012 поїзди 120/119 Донецьк-Київ і 396/395 Одеса-Київ будуть робити двохвилинну зупинку на станції Дарниця.

З 13 березня відповідні зупинки робитимуть поїзд 396/395 Київ-Одеса та з 19 березня - поїзд 120/119 Київ-Донецьк.

Таким чином, жителям Лівого берега Києва не потрібно буде їхати через усе місто на центральний вокзал, відзначають в прес-центрі. Мешканці Харківського масиву зможуть дістатися до Дарницького залізничного вокзалу від Харківської площі (до 5 км) за 20-25 хв. на громадському транспорті. Для мешканців Дарницького району відстань до Дарницького вокзалу не перевищить 5 км з різних частин району і за часом складе 20-30 хв. на громадському транспорті. Проїзд пасажирів до залізничного вокзалу з центральної і північної частин київського Лівобережжя також не викличе труднощів. Мешканці Лівобережжя, які будуть їздити через залізничну станцію «Дарниця», зможуть економити 1,5-2 години свого часу.

Дане нововведення спрямоване на розвантаження Центрального залізничного вокзалу в місті Києві та зменшення навантаження на міську інфраструктуру, в тому числі в період проведення чемпіонату Євро-2012, йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

За словами координатора реформування транспортної галузі Координаційного центру з впровадження економічних реформ при Президентові України Олександра КАВИ, розподіл пасажиропотоку між кількома вокзалами поширене в багатьох великих містах Європи. Наприклад, у Варшаві всі пасажирські поїзди зупиняються на трьох станціях - Варшава-Західна, Варшава-Центральна та Варшава-Східна. У великих містах Європи один вокзал доводиться в середньому на 550 тис. жителів, тоді як у Києві - на близько 3 млн. жителів.

В даний час в середньому пасажиропотік на вокзалі станції Київ-Пасажирський складає 170 тис. осіб на добу, при цьому в літній сезон він збільшується до 300 тис. осіб, що призводить до перевитрати часу пасажирів, перевантаження метрополітену та міської інфраструктури в години «пік» .

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького вокзального комплексу розпочато в 2004 році на підставі розпорядження Кабміну від 31 березня 2004 р. № 192-р «Про будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції «Дарниця» в Києві». Розпорядженням Кабміну від 19 вересня 2007 р. № 758-р затверджено ТЕО будівництва. Роботи по пасажирському вокзалу, за допомогою якого планували розвантажити вокзал станції «Київ-Пасажирський», в кінці 2009 року були припинені в очікуванні інвестора.

У жовтні 2011 р. Міністерство інфраструктури України продовжило конкурс із залучення інвесторів для завершення будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця в Києві.

Передбачається, що одночасна місткість вокзального комплексу складе в дальньому сполученні 2700 пасажирів, у приміському - 1600 пасажирів.