Відновлено авіасполучення між Києвом і Чернівцями.

Як повідомили УНІАН у секторі інформації та зв`язків із громадськістю міської ради, перший авіарейс відбувся вчора, 6 лютого, із Чернівців.

Регулярні авіаперевезення за маршрутом «Ужгород-Чернівці-Київ» - «Київ-Чернівці-Ужгород» раз на тиждень, щопонеділка, здійснюватиме літак марки «SAAB-340» авіакомпанії «Центр ділових авіаперевезень» (ЦДА).

Перший рейс літака був повністю заповнений пасажирами, повідомили в міськраді.

Як відзначив секретар Чернівецької міської ради Віталій МИХАЙЛИШИН, який був присутній при відправленні першого літака, "у разі потреби такі рейси до столиці зможуть здійснюватися не тільки щопонеділка, а частіше, аби вони мали попит серед буковинців".

Як повідомили у прес-центрі, останній рейс з Чернівців до Києва відбувся 27 березня 2011 року. Тривала затримка пояснюється тим, що міська влада шукала спосіб зробити вартість рейса економічно виправданою і одночасно доступною для пасажирів.

Із сусідніх обласних центрів рейси на Київ здійснюються тільки з міжнародного аеропорту "Івано-Франківськ", і вартість квитка в обидва боки становить в середньому 3500 гривень, тоді як подорож із Чернівців до Києва і назад обійдеться пасажирам у 2400 гривень, зазначають в міськраді.

Згідно з повідомленням, Чернівецька міська влада також планує відкриття регулярного авіасполучення з Туреччиною, Болгарією та Ізраїлем.