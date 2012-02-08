Влада Хмельницької області і приватні перевізники досягли "тарифного" копромісу

Хмельницька облдержадміністрація і приватні перевізники підписали меморандум про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації Микола КАТЕРЕНЧУК повідомив в ефірі ТРК “Поділля-Центр”.

“Підписано такий документ. Мета влади, - щоби пасажири вчасно були доставлені без порушень правил дорожнього руху. Завдання перевізників – одержати максимальний прибуток за рахунок пасажирських перевезень”, - сказав чиновник.

Він зауважив, що конфліктні питання між перевізниками та владою вирішуються за круглими столами.

Як повідомляв УНІАН, Хмельницька ОДА має намір на 13% підвищити тариф на перевезення пасажирів в автобусах, що працюють у звичайному режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у межах області. Відповідний проект розпорядження губернатора оприлюднено на офіційному сайті ОДА.