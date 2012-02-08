ДАІ попереджає: на низці трас у Криму обмежено рух

Кримська Державтоінспекція попереджає про обмеження руху на декількох трасах у Криму на час прибирання снігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, на зміну сильним снігопадам до Криму прийшов ураганний вітер, який місцями переходить у заметіль. У степових районах півострова на дорогах утворюються снігові перемети, які місцями сильно ускладнюють транспортне сполучення.

Спостерігаються значні снігові перемети на території Сімферопольського, Чорноморського, Джанкойського, Нижньогірського, Роздольненського та Ленінського районів, на ділянках автодоріг: М18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта (км 574 - 577), (км 635); М17 Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч (км 213), (км 353 - 355); Р25 Сімферополь - Євпаторія (км 18 - 23); Н05 Красноперекопськ - Сімферополь (км 86 - 93); Т-01-12 Нижньогірський - Білогірський (км 7 - 14); Т-01-11 Роздольне - Євпаторія (км 28 - 30); Т-01-07 Чорноморське - Воїнка (км 79), (км 60); Т.-01-08 Чорноморське - Євпаторія (км 10), (км 16).

На цих дорогах буде тимчасово обмежено рух для роботи снігоприбиральної техніки.

Кримська Державтоінспекція переконливо просить автомобілістів утриматися від поїздок у зазначених напрямках, щоб не потрапити в біду і дати можливість безперешкодно працювати снігоприбиральній техніці.

Наразі виникають труднощі і у забезпеченні безпеки дорожнього руху, і в роботі дорожніх служб через водіїв, які будь-якими шляхами, намагаючись виїхати на перекриту дорогу, потрапили в сніговий полон. Ці автомобілі інспектори ДАІ буквально вручну виштовхують із заметів.

ДАІ закликає водіїв, виїжджаючи у дорогу в таких складних умовах, неухильно виконувати вимоги її працівників, які періодично перекривають окремі ділянки доріг.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого у першій половині дня у Криму співробітники МНС витягнули зі снігових заметів 111 автомобілів, в яких перебувало 400 осіб.