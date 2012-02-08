У Львові внаслідок зіткнення тролейбуса, вантажівки і легковика утворився кілометровий затор

У Львові на перехресті вулиць Кульпарківська та Перфецького сьогодні близько 10.20 сталося зіткнення тролейбуса, вантажівки МАН з написом «Пошта» і легкового автомобіля ДЕУ.

Внаслідок ДТП утворився автомобільний затор довжиною більше кілометра, у який також потрапили кілька маршруток і тролейбусів, повідомили УНІАН очевидці події.

У прес-службі Управління ДАІ у Львівській області підтвердили інформацію про ДТП, однак про її деталі пообіцяли повідомити після розслідування на місці події.

Інформації про потерпілих немає.