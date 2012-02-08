УЗ спростила систему документообігу і розрахунків за перевезення транзитних вантажів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») спростила систему документообігу і розрахунків за перевезення транзитних вантажів, упровадивши з початку 2012 року систему АРМ ТВК «Кордон».

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», АРМ ТВК «Кордон» є складовою частиною прикордонної системи і дасть можливість обробки перевізних документів на вхідних прикордонних станціях.

Крім того, система дозволяє розраховуватися за транзит вантажу при перетині кордону, а не передоплатою.

«Нова система повністю змінила розрахунок між вантажовласниками-транзитниками, експедиторськими організаціями з одного боку, і українськими залізницями. Якщо раніше вантажовласники-транзитники повинні були здійснювати передоплату за транзит, то зараз вводиться такий порядок, за якого клієнт розраховується при в`їзді на нашу митну територію», - повідомив начальник Головного комерційного господарства «Укрзалізниці» Юрій МЕРКУЛОВ.

Він також зазначив, що завдяки системі АРМ ТВК «Кордон» залізничники зможуть працювати за єдиним алгоритмом як з внутрішніми вантажами, так і з транзитними і імпортними.

Система включає використання інформації, одержаної через електронний обмін даними (ЕОД) з сусідніми залізничними адміністраціями, доповнення необхідними даними і інтеграцію цих даних в автоматичну систему управління вантажними перевезеннями «Укрзалізниці».

Завдяки АРМ ТВК «Кордон», митні органи дістають можливість до моменту прибуття поїзда на станцію переходу державного кордону одержувати попередню декларацію в електронному вигляді.

Довідка УНІАН. Залізниці України у січні-грудні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 8,2% порівняно 2010 роком - до 468,1 млн. тонн, зокрема відправка вантажів зросла на 8,6%.

За 2010 р. перевезення вантажів залізницями порівняно з 2009 р. зросли на 10,5% - до 432,5 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів - на 11,1%.