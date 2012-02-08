«АероСвіт» у липні-жовтні здійснить 12 парних рейсів між Києвом і 7 містами Японії

Авікомпанія «АероСвіт» у липні-жовтні 2012 року здійснить 12 парних рейсів між Києвом і сімома містами Японії на замовлення компанії Japan Air Travel Marketing Co. Ltd (JATM).

Як повідомили УНІАН в «АероСвіті», додатково також буде організовано до 7 парних транзитних авіарейсів для доставки туристів з Японії через аеропорт "Бориспіль" до пунктів польотів компанії "АероСвіт" в Європі.

«Реалізація цієї програми стане важливим етапом упідготовці до відкриття регулярного авіасполучення між Україною і Японією», - відзначив помічник генерального директора авіакомпанії "АероСвіт" по зв`язках з громадськістю Сергій КУЦИЙ.

За його словами, старт програми, запланований на 2011 рік, був відстрочений у зв`язку із землетрусом у Японії.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 33 країни. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році приступить до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.

Авіакомпанія «АероСвіт» у 2011 році збільшила перевезення пасажирів на 60% порівняно з 2010 роком - до 2,8 млн. чоловік.