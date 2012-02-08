Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2%

Львівська залізниця (ЛЗ) в 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% в порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн. пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської залізниці, в тому числі в приміському сполученні Львівська залізниця перевезла 55,998 млн. пасажирів.

У 2011 році середня дальність поїздки на Львівській залізниці склала 80 км, а наповненість рухомого складу - 28 осіб на вагон.

Загальний пасажирообіг у 2011 році склав більше 5,703 млрд. пас./км.

Також у ЛЗ повідомили, що збитки від пасажирських перевезень у 2011 році склали 1,532 млрд. грн., у тому числі 630 млн. - від приміських пасажирських перевезень.

Покриття витрат надходженнями в пасажирських перевезеннях склало 28,36%.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

У 2010 році Львівська залізниця перевезла 69,023 млн. пасажирів.