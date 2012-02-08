Експерт прогнозує зростання українського IT-ринку цього року до 15%

Обсяг українського IT-ринку цього року може зрости на 10-15%.

Такий прогноз озвучив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління групи компаній «DіaWest - Комп’ютерній світ» Анатолій БАЛЮК. «Якихось істотних свідчень до того, що має стати або краще, або гірше, немає. Мені здається, що ситуація, котра в нас є, середньопогана, продовжуватиметься весь рік», - сказав він.

На думку голови правління ГК, цього року рівень продажів комп`ютерів буде не нижчий, ніж у 2011 році. При цьому зростання IT-ринку відбуватиметься здебільшого за рахунок продажів ноутбуків, де зростання очікується на рівні 15-20%, а рівень продажів ПК в абсолютному значенні — на 5%.

А.БАЛЮК вважає, що планшети помалу збільшуватимуть свою частку продажів, а новий тренд - ультрабуки мають знайти свою нішу.

Серед нових тенденцій ринку він також відзначив об`єднання загальних функцій приладів, приміром, телевізорів з функцією доступу в Інтернет.

За оцінками компанії, в 2011 році IT-ринок в Україні зріс до 30% - до 1,3 млрд. євро.

Голова правління ГК зазначив, що минулого року вперше середня вартість ноутбука (4,5 тис. грн.) була нижчою, ніж середня вартість комп`ютера і монітора (5 тис. грн.). При цьому в четвертому кварталі 2011 року спостерігався дефіцит дешевих ноутбуків (вартістю до 3 тис. грн.).

Разом з тим рівень передноворічних продажів не виправдав очікувань компанії: у грудні 2011 р. продажі зросли на 10%.

А.БАЛЮК також повідомив, що цього року мережа магазинів «DіaWest - Комп’ютерній світ» планує збільшити продажі ноутбуків у 4 рази порівняно з минулим роком, а також «відкусити» частку з продажу в цьому сегменті в мереж побутової техніки та електроніки.

Довідка УНІАН. Група компаній «DіaWest - Комп’ютерній світ» працює на українському ринку з 1994 року, займається роздрібною торгівлею комп`ютерною і офісною технікою, виробництвом комп`ютерних систем.

Станом на листопад 2011 року в роздрібну мережу спеціалізованих магазинів «DіaWest – Комп`ютерній світ» входили 64 салони-магазини в 43 містах України.