Збитки ПЗ через незбережені вантажі у 2011 р. скоротилися у 2,3 раза

Збитки Придніпровської залізниці через незбережені вантажі у 2011 році скоротилися у 2,3 раза – до 447 тис. грн. проти 1 млн. 10 тис. грн. за підсумками 2010 р.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Головною причиною незбереження вантажів, як і у 2010 році, залишалися крадіжки (більш ніж 91%, або 408 тис. від загальної суми збитків).

Скорочення втрат магістралі через незбережені вантажі зумовлене низкою заходів, проведених на ПЗ для посилення контролю за переміщенням і охороною вантажних потягів, співпрацею з правоохоронними органами задля запобігання випадкам розкрадання вантажів.

Також минулого року на стикових станціях дороги ефективно застосовувалися технічні засоби – промислове телебачення і тензометричні ваги, що дозволило виявляти комерційний брак вантажів, які надходять із сусідніх залізниць.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.