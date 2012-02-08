Закон про авторське право може призвести до судових переслідувань пересічних громадян - експерт

Ухвалення закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» може призвести до судових переслідувань пересічних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник голови правління Інтернет Асоціації України, президент холдингу Internet Invest Group, президент компанії «Imena.UA» Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ у ході «круглого столу» на тему «Дотримання авторських прав: пережиток минулого чи ознака цивілізованого суспільства?», який відбувся в Інституті Горшеніна.

«Законопроект, який сьогодні лобіюється, він жахливий з погляду захисту прав споживача», - сказав О.Ольшанський.

Він відзначив, що у разі ухвалення цього закону кримінальне переслідування незаконних споживачів інтелектуальної власності посилитися, а захист споживачів - ні.

«Я не хочу говорити «страшилки», але знаєте, що трапилось у Німеччині, коли відповідальними за скачування у торентах зробили споживача? Правовласникам стало вигідно закачувати власний контент у торент, потім відстежувати, хто його нелегально викачав, виставляти їм судові позови і заробляти на позовах більше, ніж на розповсюдженні свого контенту», - відзначив О.Ольшанський.

Експерт вважає, що на сьогодні чинне українське законодавство про авторське право взагалі не захищає права користувачів і обмежує їхню свободу.

"Де б були африканські країни і племена, якби за часів колонізації було авторське право? Вони б просто не змогли розплатитися за всі винаходи цивілізації. Я не вважаю, що піратство - це норма. Я не його прихильник. Проте в законі про авторське право немає жодного рядка про захист прав користувачів. Купивши Adobe, ви не можете продати його іншій людині. Не можете пред`явити претензії до виробника. Авторське право у сучасному світі - в тому вигляді, в якому воно існує, - стало примушенням до рабства", - вважає О.Ольшанський.

На його думку, проблеми з інтелектуальною власністю зараз як ніколи актуальні і будуть вирішені протягом найближчих 5-10 років.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект № 6523 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання питань авторського права і суміжних прав". Вказаним законопроектом пропонуються зміни до низки статей Закону України "Про авторське право і суміжні права", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального і Цивільного кодексів України тощо.

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