Волонтери протестували новий термінал аеропорту «Донецьк»

Понад 40 волонтерів на початку лютого протестували новий термінал «Міжнародного аеропорту «Донецьк».

Як сказано у повідомленні, розміщеному на сайті аеропорту, це був перший з восьми

тестів, які буде проведено до початку повноцінної роботи терміналу.

В ході тестування, яке тривало близько трьох годин, волонтери розіграли сценарій обслуговування після прильоту в аеропорт.

Довідка УНІАН. Новий термінал донецького аеропорту – це 6-поверхова будівля, його висота 19 метрів, а в найвищій частині - 23 метри. У проектуванні передбачено, щоб потоки пасажирів, які прилітають і вилітають, не перетиналися. До терміналу примикає естакада з трьома смугами руху, яка дозволить прийняти громадський і особистий транспорт, пішоходів

Пропускна спроможність терміналу - до 3,1 тис. пасажирів за годину.

КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк" є одним із найбільших авіатранспортних підприємств України. За рівнем пасажиропотоку авіапідприємство входить до п`ятірки провідних аеропортів країни. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які з`єднують Донецький регіон із транспортними вузлами України, Росії, Західної і Східної Європи.

КП «Міжнародний аеропорт “Донецк”» у 2011 році прийняв і відправив 829,3 тис. пасажирів — на 35,5% більше, ніж роком раніше.