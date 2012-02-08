ПЗ у квітні запровадить систему автоматизованого обліку ресурсів

Придніпровська залізниця (ПЗ) у квітні 2012 року має намір запровадити систему автоматизованого обліку і управління майновими і земельними ресурсами залізниці (АСМК).

Як сказано у повідомленні ПЗ, переданому УНІАН, у березні 2012 року система пройде дослідну експлуатацію на чотирьох підприємствах ПЗ.

За словами головного конструктора системи Богдана КАРБАНЯ, система дозволяє вести облік усіх майнових об`єктів і буде інтегрована з уже існуючим програмним забезпеченням автоматизованого обліку і управління майновими і земельними ресурсами.

Крім того, база нової системи оновлюватиметься постійно, що зробить її інформацію актуальною.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.