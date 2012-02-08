ДЗ встановить на станціях Микитівка і Волноваха системи відеоспостереження

Донецька залізниця у 2012 році встановить на станціях Микитівка і Волноваха системи відеоспостереження, які дозволяють одержати вичерпну інформацію про рухомий склад, який пройшов через термінал контролю.

Як сказано у повідомленні дороги, в 2011 році ДЗ встановила і ввела в експлуатацію такі системи на станціях Червоний Лиман і Іловайськ.

Всього на ДЗ такими системами оснащені пости комерційного огляду в пунктах вантажообігу на восьми станціях.

Автоматизована система контролю за вантажем і цілісністю залізничних вагонів у русі включає відеокамери для спостереження за проходженням потяга і станом вагона, віддалене комп`ютеризоване робоче місце для візуального контролю стану вантажу і реєстрації номерів вагонів.

Автоматизована система дозволяє включати у звіти матеріали відеоконтролю, зберігати документи в систематизованій базі, зіставляти дані протоколів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

У 2011 році Донецька залізниця збільшила завантаження на 7,5% у порівнянні з 2010 роком - до 153 млн. тонн, що становило 39% загальних обсягів усіх залізниць України.

У далекому сполученні ДЗ у 2011 році перевезла 10,401 млн. пасажирів — на 0,6% більше, ніж роком раніше.