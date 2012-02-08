У Словаччині, Польщі та Угорщині пошкоджено 157 вантажних вагонів «Укрзалізниці»

На залізницях Словаччини, Польщі та Угорщини протягом січня 2012 року пошкоджено 157 вантажних вагонів інвентарного парку Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», протягом 2011 року в третіх країнах за межами СНД, в основному - в Польщі, Словаччині та Угорщині, було пошкоджено 3,746 тис. вантажних вагонів «Укрзалізниці», переважно - піввагонів.

За інформацією «Укрзалізниці», на сьогодні в третіх країнах перебуває понад 1 тис. вантажних вагонів, зокрема - 306 піввагонів.

У країнах СНД перебуває понад 5 тис. вагонів інвентарного парку «Укрзалізниці», з яких близько 3 тис. - у Росії.

На території СНД перебуває понад 500 піввагонів інвентарного парку «Укрзалізниці», зокрема - 300 у Росії.

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишовози.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, із них у неробочому стані перебувають приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу перебувають на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

Залізниці України в січні-грудні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 8,2%, порівняно з 2010 роком - до 468,1 млн. тонн, зокрема відправка вантажів зросла на 8,6%.