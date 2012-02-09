Збитки від нападів сомалійських піратів минулого року становили 6,9 млрд. дол.

Збитки від нападу сомалійських піратів на танкери і кораблі становили минулого року 6,9 млрд. дол., що збільшило витрати на транспортування вантажів на 25%, сказано в доповіді організації One Earth Future Foundation, передає Газета.Ru з посиланням на Bloomberg.

Судноплавним компаніям довелося додатково витратити 2,7 млрд. дол. на паливо для того, щоб судна змогли проходити небезпечні ділянки із збільшеною швидкістю.

Уряди різних країн витратили 1,27 млрд. дол. на проведення військових операцій, включаючи військове патрулювання, власники суден виділили 1,16 млрд. дол. на супровід своїх вантажів.

За останні п`ять років напади в Червоному морі та Аденській затоці збільшилися у п`ять разів до рекордної цифри 236 нападів за рік.

Через Аденську затоку, розташовану між Єменом і Сомалі, проходить до 20% світових вантажоперевезень.