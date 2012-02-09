Залізниці України в 2011 р. збільшили перевезення вантажів на 8%

Залізниці України в 2011 році збільшили перевезення вантажів на 8,4% порівняно з 2010 роком - до 469,3 млн. тонн, і перевезли 495,7 млн. пасажирів - на 0,4% більше, ніж у 2010 році.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), пасажирооборот залізниць України в 2011 році зріс на 0,38% порівняно з 2010 роком і на 2,3% порівняно з планом - до 50,6 млрд. пас./км.

Збитки від пасажирських перевезень в 2011 році становили 6,6 млрд. грн.

За 2011 рік залізницями перевезено пільгових категорій громадян на суму 579,8 млн. грн., зокрема, перевезено пільгових категорій пасажирів, компенсація за яких надходить від обласних держадміністрацій. на суму 377,9 млн. грн., студентів - 167,4 млн. грн., дітей від 6 до 14 років – на суму 34,5 млн. грн.

За пільгові перевезення пасажирів залізниці одержали 191,8 млн. грн. компенсації, що становить 33,1% від необхідної суми. Зокрема, від обласних держадміністрацій одержано 153,6 млн. грн (40,6%), від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за перевезення студентів одержано 38,2 млн. грн. (22,8%), за перевезення дітей віком від 6 до 14 років компенсації не одержано зовсім.

Вантажообіг залізниць України в 2011 р. становив 243,9 млрд. т/км - на 6,3% більше плану і на 11,8% більше показників 2010 року.

Обсяг транзитних перевезень в 2011 році збільшився на 9,2% порівняно з 2010 роком - до 51 млн. тонн, що на 7,4% більше запланованого.