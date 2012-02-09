Російська «Снага» спільно з Білоруссю розвиватиме проекти в сфері залізничного транспорту

Мінськ. Російська компанія «Снага» спільно з Білоруссю планує розвивати проекти в сфері залізничного транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі, умови та перспективи співпраці обговорили міністр транспорту і комунікацій Білорусі Іван ЩЕРБО і генеральний директор групи компаній «Снага» Володимир КАРАБАНОВ.

В.КАРАБАНОВ заявив про готовність розвивати бізнес на білоруському ринку.

«Ми розраховуємо на тісну співпрацю з білоруською стороною і, заглядаючи далеко вперед, хотілося б у майбутньому створити на території Білорусі потужний центр з перенесенням сюди виробництва витратних матеріалів. Вже найближчим часом компанія представить білоруським колегам ряд своїх пропозицій. Першими кроками на шляху співпраці стане навчання білоруських фахівців електрозварюванню з застосуванням обладнання російської компанії», - сказав керівник компанії «Снага».

Довідка УНІАН. Група компаній «Снага» об`єднує 6 підприємств, основними напрямками роботи яких є розробка технологій, виробництво обладнання, матеріалів, підготовка фахівців в галузі алюмінотермітного зварювання. Вона застосовується в багатьох галузях, зокрема, на залізничних та трамвайних коліях, у промисловості. Група компаній має три заводи, наукову групу, володіє патентами технології алюмінотермітного зварювання рейок на території Росії.