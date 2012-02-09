У січні на залізничних коліях та переїздах сталося 9 випадків ДТП

Упродовж січня 2012 року на залізничних переїздах і коліях Укрзалізниці сталося 9 випадків ДТП, у тому числі 8 – на переїздах і 1 на коліях поза переїздами.

У порівнянні з відповідним періодом 2011 року кількість ДТП на залізничних коліях збільшилася на 7 випадків з 2 до 9. Кількість потерпілих у ДТП також збільшилася на 2 особи із 0 до 2. Вини залізниці в жодному з випадків не виявлено.

У січні також допущено 18 випадків незаконного втручання в роботу залізниць проти 5 за відповідний період минулого року.

Один з таких інцидентів стався вчора, 8 лютого, на станції Заболоття Львівської залізниці. Водій автомобіля УАЗ-469, при справно працюючій світловій та звуковій сигналізації, порушив правила дорожнього руху і в’їхав в бік дизель–поїзда № 6344 сполученням Брест–Заболоття, який прибував на станцію Заболоття. На момент зіткнення швидкість поїзда становила 20 км/год. В результаті зіткнення пошкоджена підніжка локомотива. Автомобіль пошкоджено до ступені капітального ремонту. Постраждалих та травмованих цього разу немає.

Укрзалізниця звертає увагу водіїв автотранспорту, їх пасажирів та усіх, хто перебуває поблизу об’єктів залізничної інфраструктури, на те, що попри усі заходи з боку залізниці, основною запорукою безпеки на колії і переїздах є саме уважність та дисциплінованість водіїв, які беруть на себе відповідальність за життя і здоров’я своїх пасажирів. Чітке і неухильне дотримання правил дорожнього руху – це надійний захист від трагедій та неприємностей.

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Укрзалізниця

Прес-центр