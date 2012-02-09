«Зовнішекономбанк» може дати "Укрзалізниці" кредит на 10 років
«Зовнішекономбанк» (Російська Федерація) може надати Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») кредит строком на 10 років для реалізації програми оновлення локомотивного парку.
Як сказано у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці", переданому УНІАН, участь російського банку в програмі оновлення локомотивного парку українських залізниць обговорювалася в ході зустрічі генерального директора "Укрзалізниці" Володимира КОЗАКА з головою правління «Зовнішекономбанку» Володимиром ДМИТРІЄВИМ 8 лютого у Москві.
«За попередніми даними, «Зовнішекономбанк» зацікавлений у співпраці протягом усього терміну реалізації програми оновлення локомотивного парку. Для відпрацювання деталей і підготовки документів створено двосторонню робочу групу», - повідомляє прес-служба.
Довідка УНІАН. Програма оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки затверджена Кабінетом Міністрів України 1 серпня 2011 року.
Програма передбачає придбання близько 500 сучасних локомотивів вартістю понад 28 млрд. грн. Фінансування закупівель здійснюватиметься за рахунок власних і залучених коштів "Укрзалізниці".
У рамках цієї програми укладено угоди з акціонерним товариством "Електровозобудівник" (Грузія) на постачання 110 магістральних вантажних електровозів постійного струму і з ЗАО «Трансмашхолдинг» (Російська Федерація) про придбання 300 вантажних електровозів. Зокрема, заплановано придбати 230 електровозів постійного струму серії 2ЭС4К і 70 - змінного струму серії 2ЕС5К.
Крім того, "Укрзалізниця" підписала угоду з ТОВ «Уральські локомотиви» на придбання 50 вантажних електровозів постійного струму впродовж 2012-2016 років.