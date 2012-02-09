З початку лютого вантажовідправники не виконують планів із завантаження – «Укрзалізниця»

За 6 днів лютого 2012 року вантажовідправники виконували плани із середньодобового навантаження на 75%, внаслідок чого залізниці України недовантажили 1,5 млн. тонн вантажів. При цьому в січні середньодобове навантаження становило 97,8% плану.

Про це сказано у повідомленні Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), переданому УНІАН.

Зокрема, на Одеській залізниці за 6 днів лютого завантажено 236,728 тис. тонн вантажів, або 54,8% планового показника. Не виконується план завантаження нафти і нафтопродуктів, чорних металів, брухту, цементу і руди.

Південно-Західна залізниця виконала план із завантаження на 63,8%. Недовантажено будівельні, лісові вантажі, брухт, нафтопродукти і цемент.

На Львівській залізниці в лютому план завантаження виконується на рівні 56,4%. Не виконано обсяги завантаження цементу (у зв`язку з припиненням будівництва), лісових вантажів і брухту (через непред`явлення вантажу у зв`язку зі складними погодними умовами).

На Придніпровській залізниці відставання від плану за 6 днів лютого становило 433 тис. тонн. Недовантажено чорні метали, руду, цемент, будівельні та інші вантажі.

Донецька залізниця за 6 днів лютого 2012 план завантаження виконала на 79,6%, Південна залізниця - на 85,3%. Недовантажено нафту і нафтопродукти, руду і цемент.

«Основними причинами, через які вантажовідправники не підтверджують залізницям свої заявки на завантаження, є брак ринків збуту, невчасна оплата вантажоодержувача за відвантажену продукцію і складні погодні умови, оскільки через морози і сильний вітер виходить з ладу навантажувально-розвантажувальна техніка», - сказано у повідомленні "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. Залізниці України в 2011 році збільшили перевезення вантажів на 8,4% у порівнянні з 2010 роком - до 469,3 млн. тонн.