Проблема нелегальних перевезень в Україні. Круглий стіл

В Україні нелегальні автоперевізники перевозять близько 1 млрд. пасажирів на рік Нелегальні автоперевізники перевозять близько 1 млрд. пасажирів, а держава щороку недоотримує через їх діяльність близько 30 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані в ході круглого столу на тему «Проблема нелегальних перевезень на пасажирському транспорті в Україні» озвучив народний депутат, президент Асоціації автоперевізників України Сергій ПОЧЕСЮК. «Якщо у 2009 році автоперевізники перевезли більш ніж 4 млрд. чоловік, то в 2011 році вже 3 млрд. Тобто один мільярд пасажирів забрали нелегали, які ніде не враховуються», - сказав він.

С.Почесюк також відзначив, що, за даними Асоціації автоперевізників України, близько 75% пасажирських перевезень в Україні здійснюється перевізниками, які володіють тільки одним автобусом.

«На них не можна сьогодні не зважати. Потрібно легалізувати цих людей, щоб вони працювали у правовому полі», - сказав він.

Під час круглого столу учасники обговорили основні проблемні питання, що існують у сфері автомобільних перевезень і потребують невідкладного вирішення. «В Україні існує великий прошарок перевізників, які, використовуючи пробіли в законодавстві, працюють на себе на найрентабельніших маршрутах», - сказав віце-президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Володимир ВАКУЛЕНКО. За його словами, нелегали витісняють тих перевізників, які працюють у законодавчому полі, тим самим завдаючи їм прямого збитку.

За словами голови Профспілки працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України Олега ОБЛАЧНОГО, загалом по Україні легальні автостанції відправляють у рейси автобуси, які заповнені пасажирами на 15-20%, тоді як нелегальні перевізники «набирають повні автобуси і везуть пасажирів, не несучи за ці перевезення відповідальності».

При цьому він відзначив, що нелегальні перевізники «курсують виключно на найвигідніших напрямках, а легальним перевізникам залишається працювати на відверто збиткових маршрутах і перевозити пільговиків».

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, пасажирські перевезення на автомобільному транспорті в 2011 році знизилися на 3,3% - до 3,6 млрд. пасажирів. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців знизилися на 8,6%.

***

Держава сприятиме легалізації ринку пасажирських автоперевезень — Колесников

Держава сприятиме легалізації ринку пасажирських автоперевезень і переведенню нелегальних перевізників на роботу у законодавчому полі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу «Проблема нелегальних перевезень на пасажирському транспорті в Україні» заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ. «Наше завдання - не витіснити нелегальних перевізників, а легалізувати перевізників, допомогти людям стати легальними перевізниками. Все має бути на користь пасажира. Має бути якісний пересувний склад і справжня конкуренція, а не підвальна», - сказав він.

За словами Б.КОЛЕСНИКОВА, легалізувати пасажирські автоперевезення можна протягом 60 днів.

«Нам потрібно 60 днів, щоб видати ліцензії усім, хто має підстави і відповідну техніку. До 15 квітня 2012 року ми в змозі повністю легалізувати усіх, у кого буде таке бажання», - сказав він.

Водночас віце-прем`єр відзначив, що міністерство неодноразово переносило терміни ліцензування автоперевізників на їх прохання.

Крім того, він висловив думку, що ліцензуванням пасажирських автоперевезень мають опікуватися місцеві органи. «Я хочу, щоб міністерство передало всі права місцевим властям, вони ж кращі знають ситуацію», - сказав він.

Б.КОЛЕСНИКОВ підкреслив, що легалізація пасажирських автоперевезень має проводитися к рамках антимонопольного законодавства.

«Потрібно боротися з монополією. Жодний з перевізників не повинен займати більше третини маршруту. У будь-якому разі на маршруті має бути не менше трьох перевізників», - сказав він.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, пасажирські перевезення на автомобільному транспорті у 2011 році знизилися на 3,3% - до 3,6 млрд. пасажирів. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців знизилися на 8,6%.

***

Робоча група з питань нелегальних автоперевезень 15 березня представить пропозиції щодо врегулювання ринку

Робоча група з питань нелегальних автомобільних перевезень, яка буде створена за ініціативою віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНИКОВА, 15 березня представить свої пропозиції щодо врегулювання ринку і легалізації пасажирських автоперевезень.

Таке рішення було ухвалене 9 лютого під час круглого столу на тему "Проблема нелегальних перевезень на пасажирському транспорті в Україні" під головуванням Б.КОЛЕСНИКОВА.

До складу робочої групи залучені представники автоперевізників, правоохоронних органів, Державної податкової служби, Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, Міністерства внутрішніх справа та інші.

Робоча група працюватиме над проблемою переведення нелегальних перевізників у законодавче поле, зокрема, напрацьовуватиме необхідні законодавчі акти, які регулюють сегмент пасажирських перевезень, що унеможливить роботу на ринку нелегалів.

За словами Б.КОЛЕСНИКОВА, Міністерство інфраструктури України надасть місцевим органам влади роз`яснення для перевізників, що потрібно зробити, щоб перейти в правове поле роботи, які переваги вони одержать тощо.

Крім того, віце-прем`єр відзначив необхідність перегляду існуючої мережі маршрутів, якими курсують легальні перевізники, з урахуванням пасажиропотоку і реальних потреб громадян.

«Місцеві органи влади мають розуміти, скільки саме і якої місткості автобусів потрібно на кожному напрямі. Потім - створити належні умови роботи легальним перевізникам і, відповідно, конкуренцію», - сказав він.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, пасажирські перевезення на автомобільному транспорті в 2011 році знизилися на 3,3% - до 3,6 млрд. пасажирів. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців знизилися на 8,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінінфраструктури в січні-березні 2012 року перевірить близько 400 автоперевізників