Колесніков: переговори про концесію "Борисполя" проводяться з чотирма компаніями

Міжнародні компанії не виявлятимуть інтерес до концесії Львівського і Донецького аеропортів через недостатній обсяг перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, таку оцінку перспективам залучення міжнародних компаній до управління українськими аеропортами дав віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ журналістам.

«Щодо Львівського і Донецького аеропортів - на жаль, ніхто зі світових компаній на сьогодні не хоче взяти їх в концесію. Львівський аеропорт не цікавий світовим компаніям. Черги стоять там, де 5, 7, 10 млн. пасажирів, у Мюнхені — 34 млн., а коли у Львові 250 тис. пасажирів на рік, то його в концесію не візьмуть», - сказав він.

Водночас, Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив про переговори з чотирма міжнародними компаніями про передачу їм в концесію аеропорту «Бориспіль».

«Що стосується «Борисполя», то ми ведемо з чотирма світовими брендами переговори», - сказав він.

Наміри віддати в концесію аеропорт «Бориспіль» віце-прем`єр пояснив тим, що «оперувати аеропортом, який приймає 10-12 млн. пасажирів на рік, навіть з найвищим топ-менеджментом, дуже велика проблема».

Коментуючи можливість передачі аеропортів у концесію, Б.КОЛЕСНІКОВ в цілому відзначив, що компанія, яка бере в концесію аеропорт, має бути великою.

«Концесійні платежі - це не менш як 5%. За ціною без смуги 150-200 млн. доларів на рік, вони мають сплатити державі 10 млн. доларів», - сказав він.

Довідка УНІАН. Пасажиропотік у восьми аеропортах України, на які припадає 98% пасажирських авіаперевезень, в 2011 році зріс на 14-38% порівняно з 2010 роком.

Зокрема, пасажиропотік в аеропорту «Донецьк» в 2011 році зріс на 35,46% порівняно з 2010 роком - до 829,3 тис. пасажирів, в аеропорту «Львів» у зв`язку з реконструкцією знизився на 38,39% - до 296,9 тис. чоловік.

Пасажиропотік в аеропорту “Бориспіль” в 2011 році зріс на 20% - до 8,029 млн. пасажирів.