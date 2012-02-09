Невиробничий травматизм на Придніпровській залізниці у 2011 році скоротився на 28,6%

На Придніпровській залізниці в 2011 р. рівень невиробничого травматизму скоротився на 28,6%.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, минулого року на об`єктах залізничної інфраструктури магістралі травмовано 145 осіб, не пов`язаних з виробництвом, що на 28,6% менше, ніж у 2010 р. З них смертельно травмовано 80 осіб - на 37% менше.

«Ці результати досягнуті завдяки послідовній інформаційно-роз`яснювальній роботі, проведеній фахівцями з охорони праці Придніпровської залізниці», - йдеться в повідомленні прес-центру.

Для попередження випадків травмування сторонніх осіб, у першу чергу, неповнолітніх, на ПЖД в 2011 р. двічі проводилися місячники з профілактики невиробничого травматизму серед школярів та студентів навчальних закладів, розташованих поблизу залізничних колій. У цілому близько 52 тис. учнів та студентів прослухали більш ніж 930 лекцій за темами безпечної поведінки на дорозі.

Також у минулому році Придніпровська залізниця надрукувала та розповсюдила серед громадян 20 тис. інформаційних пам`яток про правила поведінки на об`єктах залізничного транспорту.