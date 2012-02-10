Через негоду на півночі Болгарії на тиждень затримано поїзд Русе-Київ

У зв’язку з ускладненням погодних умов на півночі Болгарії продовжує ускладнюватись ситуація із транспортним сполученням в цьому регіоні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України із посиланням на речника МЗС Олександра ДИКУСАРОВА.

Зокрема, Генеральне Консульство України у Варні надіслало інформацію про те, що через сильний снігопад ускладнено рух потягів, низку з яких скасовано на невизначений термін. Міжнародний пасажирський потяг Русе-Київ-Москва, який мав 6 лютого відбути за маршрутом, затриманий до 12 лютого.

Крім того, закритий рух в областях Русе, Разград, Сілістра, Шумен. У зв’язку зі зниженням температури обстановка в країні продовжує ускладнюватись.

В районі міста Русе, що на півночі Болгарії, на річці Дунай у зв’язку з критичною ситуацією, яка склалася через значний льодохід, було припинено судноплавство.

За інформацією МЗС, пункти прикордонного пропуску у межах консульського округу функціонують, однак рух автомобільного транспорту вантажністю понад 10 тонн заборонений.

Аеропорт “Бургас” працює у звичайному режимі.

Генеральне консульство України у Варні продовжує відслідковувати ситуацію у регіонах консульського округу, зазначили у відомстві.