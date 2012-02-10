До Білорусі прибув четвертий електропоїзд серії ЕПр для регіональних ліній Білоруської залізниці.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі залізниці.

«На сьогоднішній день на білоруську магістраль надійшли всі 4 електропоїзди для регіональних ліній, передбачені контрактом зі швейцарською компанією. Що ж до електропоїздів міських ліній, то 3 з них були поставлені до Білорусі в 2011 році і ще 3 надійдуть в 2012 році», - уточнили в прес-центрі залізниці.

Як повідомляв УНІАН раніше, 19 березня 2010 року Білоруська залізниця уклала контракт з компанією «Stadler Bussnang AG» на виготовлення і поставку до кінця 2012 року 10 сучасних електропоїздів для нового формату пасажирських перевезень, 6 з яких призначені для міських ліній і 4 - для регіональних.