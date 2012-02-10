Охорона залізниць України в січні запобігла 106 крадіжкам

За січень 2012 працівниками оперативних груп воєнізованої охорони Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) було розкрито та попереджено 106 крадіжок на суму 120,4 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Укрзалізниці, під час проведених оперативних заходів в правоохоронні органи передано 132 затриманих.

На Придніпровській залізниці було розкрито та попереджено 35 крадіжок, на Донецькій - 31, на Львівській - 19.

Під час оперативно-профілактичних заходів на об`єктах залізниць було затримано 785 осіб, з них за ходіння коліями у невстановленому місці - 784 осіб. До адміністративної відповідальності притягнуто 369 громадян, загальна сума штрафів склала 21,8 тис. грн.