"Укрзалізниця" сьогодні підпише меморандум з аграріями й зернотрейдерами

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), Український союз промисловців і підприємців (УСПП) і Українська зернова асоціація (УЗА) сьогодні підпишуть Меморандуму про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, документ сприятиме врегулюванню ситуації із залізничними перевезеннями продукції агропромислового комплексу, виробленню спільних взаємоузгоджених дій між перевізниками і експортерами сільськогосподарської продукції.

Участь у заході візьмуть президент УСПП, народний депутат України Анатолій КІНАХ, генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК, керівництво УЗА, Асоціації «Укроліяпром» і найбільших агропромислових підприємств України.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2012 року УЗА виступила із заявою, що "Укрзалізниця" не виконує заявки з подачі зерновозів, що гальмує темпи експорту зерна.

На початку лютого асоціація «Укроліяпром» заявила, що олійноекстракційні підприємства перебувають на межі зупинки через відсутність вагонів для відвантаження шроту й макухи.

У зв`язку з цими заявами "Укрзалізниця" спочатку ввела, а потім зняла обмеження на подачу зерновозів для перевезення інших видів сільськогосподарської продукції за межі України.

Інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11 579 одиниць. Основні види зернових вантажів, що перевозяться: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку й соняшнику.

Згідно з Угодою про спільне користування вагонами інвентарного парку за кордоном, українські вантажні вагони експлуатуються іншими державами через достатньо низький тариф на них.

«Укрзалізниця» наприкінці 2011 року обмежила відвантаження в напрямку Росії та країн СНД і відкликала вантажний пересувний склад, який перебуває на території цих країн.

На початок 2012 року за кордоном перебувало близько 4143 українських критих вагонів, або 55,2% від загального парку цього виду рухомого складу, а також 1300, або 53%, залізничних платформ.