ДЗ в 2011 р. завдяки програмі енергозбереження заощадила 7,56 млн. грн.

У 2011 році Донецька залізниця (ДЗ) завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій заощадила 2,7 тис. тонн умовного палива на суму 7,56 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні залізниці, переданому УНІАН.

Зокрема, дизельного пального зекономлено 243,6 т на суму 2,4 млн. грн., електроенергії зекономлено 4,1 млн. кВт/год. на суму 3,5 млн. грн., котельно-пічного палива та теплової енергії - на суму 1,6 млн. грн. та ін.

Економії коштів вдалося досягти, зокрема, за рахунок дотримання режимних карт під час експлуатації котелень, зниження витрати палива і теплоносія вночі, у вихідні та святкові дні, відключення опалення непрацюючих цехів і приміщень, які не експлуатуються, а також за рахунок скорочення парку тепловозів та електровозів на фактичні обсяги перевезень у вантажному русі та скасування довгострокових енергоємних обмежень швидкості руху поїздів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

ДЗ в 2011 році збільшила навантаження на 7,5% в порівнянні з 2010 роком - до 153 млн. тонн вантажів.