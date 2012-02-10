У кризі Азовського моря продовжує дрейфувати 21 судно

21 судно продовжує дрейфувати в кризі Азовського моря, ще одне - затиснуто кригою в акваторії Керченської протоки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

«Станом на 10 лютого, у зв`язку зі складними погодними умовами в акваторії Азовського моря 21 судно знаходиться в некерованому стані, оточене кригою. В акваторії Керченської протоки - судно ПТС-231», - йдеться в прес-релізі.

МНС також повідомляє, що на якірних стоянках у Керченській протоці стоять 120 суден, більшість із них - під іноземними прапорами.

Як повідомляв УНІАН, 7-8 лютого в Криму дув сильний вітер, швидкість якого досягла 30 метрів за секунду, при цьому посилився мороз, на морі був шторм силою 6-8 балів. Керченську протоку закрили для судноплавства, кораблі стояли на стоянках.