Ситуація в Керченській протоці стабілізувалася

Ситуація з проведенням суден через Керченську протоку стабілізувалася, і станом на ранок 10 лютого Керченська протока відкрита для руху суден.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, за допомогою криголама «Капітан Бєлоусов» були зламані льодові тороси завтовшки від 1,5 до 2,5 м у північній частині протоки, що дозволило 9 лютого провести з Азовського моря у напрямку Чорного моря судно вантажопідйомністю 14 тис. тонн.

10 лютого, криголам «Капітан Бєлоусов» здійснює проведення суден у південному напрямку (по одному-два).

Планується, що за добу «Капітан Бєлоусов» проведе вісім суден.

Після закінчення виведення суден з Азовського моря буде сформований караван у Південній частині протоки у складі 8-9 суден, який пройде в напрямку Маріуполя.

«Ситуація із здійсненням крижаного проведення знаходиться під контролем Міністерства інфраструктури України і старшого крижаного координатора. Зазначимо, що проведення суден Керченською протокою не здійснювалося лише 6-7 лютого у зв`язку зі складними погодними умовами: швидкість вітру сягала 32 м/с», - зазначає Мінінфраструктури.