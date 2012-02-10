Виробничий травматизм на ПЗ в 2011 році зменшився на 39%

На Придніпровській залізниці у 2011 р. рівень виробничого травматизму знизився на 39%. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Минулого року на магістралі відбулося 14 нещасних випадків на виробництві проти 23 випадків у 2010 р. Постраждали 15 залізничників, тоді як за підсумками попереднього року – 23.

Також на 93 дні зменшилися втрати дієздатності працівників ПЗ через нещасні випадки – з 1600 днів у 2010 р. до 1503 днів у 2011 р.

Позитивна динаміка досягнута завдяки посиленню на підприємстві контролю за станом охорони праці. Так, минулого року на Придніпровській залізниці проведено більш ніж 65 тис. перевірок, які виявили 171 тис. порушень вимог охорони праці. К наслідок, було звільнено 34 працівники, застосовано близько 2,7 тис. службових стягнень, вилучено 2,1 тис. талонів-попереджень. Також на позачергову перевірку знань було відправлено більш як 9,5 тис. залізничників.

За інформацією прес-центру ПЗ, у 2011 р. за умовами праці на магістралі атестовано 550 робочих місць, на яких працює близько 2,5 тис. чоловік.