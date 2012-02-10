Україна запропонувала Білорусі створити СП з виробництва магістральних тепловозів

Посол України в Білорусі Віктор ТИХОНОВ запропонував білоруській стороні розглянути можливість створення спільного підприємства з виробництва магістральних тепловозів.

Як повідомив УНІАН прес-секретар посольства України в Білорусі Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, така пропозиція була зроблена на зустрічі В.ТИХОНОВА з міністром транспорту і комунікацій Білорусі Іваном ЩЕРБО, на якій обговорювалися питання двосторонньої співпраці в транспортній сфері.

В.ТИХОНОВ звернув увагу білоруської сторони на досвід і можливості тепловозо- і вагонобудівних заводів України.

У свою чергу І.ЩЕРБО дав високу оцінку українсько-білоруській співпраці в галузі залізничного транспорту. Зокрема, він відзначив роботу з розширення географії контейнерних перевезень поїздами «Вікінг» і ZUBR.

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і слідує за маршрутом Іллічевськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Потяг сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року потяг комбінованого транспорту «Вікінг» розпочав регулярне курсування.

Контейнерний потяг ZUBR курсує за маршрутом Україна – Білорусь – Латвія – Естонія і назад. Перевезення у складі потягу здійснюються між залізничними станціями чотирьох держав, відкритими для роботи з великотоннажними контейнерами. Для проекту встановлені спеціальні тарифні умови, забезпечені спрощені процедури прикордонного і митного контролю.