Термінал для друку інтернет-квитків буде встановлено на станції Київ-Пасажирський

Дослідний зразок терміналу самообслуговування для друку залізничних квитків, замовлених через Інтернет, буде встановлено на станції Київ-Пасажирський.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), термінал дозволить пасажиру, не звертаючись до залізничної каси, самостійно й швидко роздрукувати проїзний документ по наявному номеру або через штрих-код замовлення.

За даними «Укрзалізниці», в січні 2012 року через Інтернет було реалізовано 2,06% проїзних документів від загальної кількості квитків, проданих цього місяця.

В 2009 році через Інтернет було продано 0,14% квитків від їх загальної кількості, в 2010 - 1,06%.

Оформлення квитка через Інтернет обходиться пасажиру на 2 гривні дешевше, ніж його придбання в звичайній касі. Вартість бронювання квитків через Інтернет становить 18 грн.