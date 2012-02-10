Плата за повернення порожнього вагона збільшить навантаження на вантажовідправників не більш ніж на 10% - Козак

Плата за повернення порожніх вантажних вагонів, запроваджена Державною адміністрацією залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), збільшить навантаження на вантажовідправників не більш ніж на 10%.

Про це повідомив журналістів у п`ятницю генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК, коментуючи хід реформи вантажних залізничних перевезень, а також інформацію вантажовідправників про підвищення цін на перевезення на 30% і вимоги укладати договори з експедиторськими компаніями, зареєстрованими у формі ТОВ.

«Розмови про те, що тариф підвищився на 30% і є якісь експедитори, не мають місця в житті. Ми безпосередньо готові укладати договори зі всіма. Єдине, що тепер підприємства-вантажовідправники платитимуть за повернення порожніх вагонів, але це дасть навантаження на підприємства не більш ніж 10%», - сказав В.Козак.

Він відзначив, що «в 2011 році ми стримували економіку країни, оскільки не могли забезпечити перевезення повною мірою, в першу чергу через дефіцит піввагонів і критого рухомого складу».

«20 років парк не оновлювався, і потрібно вжити заходів для оновлення рухомого складу, чим ми і займаємося цього року», - сказав В.Козак.