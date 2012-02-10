«Укрзалізниця» заплатила 44 млн. доларів за кредитом Barclays bank

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в лютому 2012 року згідно з кредитною угодою з Barclays bank заплатила 44,1 млн. доларів США.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», також у лютому 2012 року планується своєчасно і в повному обсязі повернути ВАТ «ВТБ Банк» кредит Південно-Західної залізниці на загальну суму 600 млн. грн., які були використані на фінансування будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у Києві.

Нагадаємо, що в жовтні 2011 року «Укрзалізниця» повністю розрахувалася за кредит у розмірі 700 млн. доларів США, який був наданий «Дойче банком АГ» в 2004 році і був використаний на будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у Києві.