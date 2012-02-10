Доходи від послуг зв'язку в Україні в 2012 році сягнуть 51-52,4 млрд. грн.

У 2012 році обсяг доходів від реалізації послуг зв`язку в Україні за різними сценаріями може становити від 51 до 52,4 млрд. грн.

Такий прогноз дається в звіті Держспецзв`язку за підсумками 2011 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як зазначається в звіті, впродовж 2012 року суттєвих змін у структурі доходів і окремих сегментів ринку послуг зв`язку не передбачається.

Що стосується обсягів доходів від реалізації послуг зв`язку, то вони можуть становити «за оптимістичним» сценарієм - 52,4 млрд. грн., «за песимістичним» - 51,0 млрд. грн.

«Значною мірою зростання доходів залежатиме від проведення заходів фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 і процесів, які відбуватимуться у сфері послуг мобільного, фіксованого й комп`ютерного зв`язку», - йдеться в звіті.

При цьому в сегменті мобільного зв`язку в 2012 році прогнозується зростання доходів із 31 млрд. грн. в 2011 році до 32,6 млрд. грн. у 2012 році, зростання кількості абонентів прогнозується на рівні 400 тис. – із 51,6 млн. у 2011 році до 56 млн. у 2012 році.

Водночас Держспецзв`язку прогнозує падіння обсягу доходів у 2012 році від послуг фіксованої телефонії, які за прогнозами знизяться, порівняно з 2011 роком, більш, ніж на 200 млн. грн., і становитимуть 7,9 млрд. грн. Також прогнозується скорочення на 200 тис. абонентської бази – з 12,7 млн. у 2011 році до 12,5 млн. у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, за 2011 рік суб`єктами господарювання всіх форм власності отримано 50,3 млрд. грн. доходів від послуг зв`язку, що на 2,9 млрд. грн. більше, ніж рік тому.

У сегменті комп`ютерного зв`язку (доступ до Інтернет і передача даних) у 2012 році прогнозується зростання доходів із 4,7 млрд. грн. у 2011 році до 5,3 млрд. грн. у 2012 році, зростання кількості абонентів – із 13,9 млн. у 2011 році до 15 млн. у 2012 році.

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