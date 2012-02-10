Парк вагонів-зерновозів може щороку скорочуватися на 1-1,5 тис. вагонів - Козак

З 2014 року український парк вагонів-зерновозів щорічно може скорочуватися на 1-1,5 тис. вагонів через завершення терміну їх експлуатації.

Про це журналістам повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) Володимир КОЗАК сьогодні після підписання Меморандуму про співпрацю між "Укрзалізницею", Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП) і Українською зерновою асоціацією (УЗА).

«Необхідно створювати умови для інвестицій у рухомий склад. Парк у нас старіє, зерновози - це вагони, які залишилися після розвалу СРСР. Вже через два роки по 1-1,5 тисячі вагонів на рік закінчуватимуть термін експлуатації, тому ми повинні розглянути, яким чином ми можемо дати інвесторам сигнал, щоб приватний рухомий склад працював», - сказав він.

В.КОЗАК зазначив, що на сьогодні кількість українських вагонів-зерновозів достатня для забезпечення перевезень зерна, проте логістика таких перевезень потребує удосконалення.

«Зерновозів 11 тис. вагонів, їх достатньо, щоб забезпечити перевезення. Цей вид рухомого складу задіяний 5-6 місяців на рік. Коли закінчується перевезення зерна, він не затребуваний. Тому 11 тис. вагонів достатньо за умови якісного використання вагонів. Ми повинні забезпечити таке планування рухомого складу, щоб збільшити оборотність вагону», - сказав він.

За словами В.КОЗАКА, вагони-зерновози сьогодні знаходяться в русі близько 15-17% часу середнього обороту, а решту 85-83% часу знаходяться під навантаженням або простоюють.

Довідка УНІАН. На початку січня 2012 року Українська зернова асоціація виступила із заявою, що "Укрзалізниця" не виконує заявки з подачі зерновозів, що гальмує темпи експорту зерна.

На початку лютого асоціація «Укроліяпром» заявила, що олієекстракційні підприємства перебувають на межі зупинки через відсутність вагонів для відвантаження шроту і макухи.

У зв`язку з цими заявами, "Укрзалізниця" спочатку ввела, а потім зняла обмеження на подачу зерновозів для перевезення інших видів сільськогосподарської продукції за межі України.

Інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11 579 одиниць. Основні види зернових вантажів, що перевозяться: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку і соняшнику.