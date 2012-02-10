"Укрзалізниця" і УЗА домовилися про регулярний контроль експортних перевезень зерна

Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця), Українська зернова асоціація (УЗА) за участі Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) домовилися про регулярний контроль процесу експортних перевезень зерна і створення умов для закупівлі зернотрейдерами власних вагонів-зерновозів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після підписання відповідного меморандуму повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК. За його словами, за участі УЗА, "Укрзалізниці", УСПП, а також представників українських портів для коректування ухвалюваних рішень кожного вівторка будуть проводиться селекторні наради за підсумками роботи з організації експортних перевезень.

«Є поточні питання, які зависають у повітрі, тому створено робочу групу, яка щотижня зустрічатиметься і вирішуватиме поточні питання», - сказав В.КОЗАК. Крім того, він повідомив, що "Укрзалізниця" візьме участь у розробці механізмів стимулювання придбання зернотрейдерами і аграріями власних вантажних вагонів-зерновозів, а також докладе зусиль для підтримки обгрунтованих тарифів на перевезення і проводитиме роботу зі збереження складу вагонів-зерновозів у підпорядкуванні "Укрзалізниці" і недопущення їх передачі недержавним структурам.

У свою чергу, Українська зернова асоціація, зокрема, сприятиме ритмічній роботі упродовж місяця із завантаження і вивантаження зерна.

Згідно з меморандумом, співпраця у рамках документа триватиме три роки від дати підписання.