У березні в Мінську Азаров обговорить питання двостороннього економічного співробітництва

Мінськ. Питання двостороннього економічного співробітництва планується обговорити під час офіційного візиту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА в Республіку Білорусь.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар посольства України в Білорусі Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, про це йшлося під час зустрічі посла України в Білорусі Віктора ТИХОНОВА з міністром транспорту і комунікацій Білорусі Іваном ЩЕРБО.

Як уточнили кореспонденту УНІАН в українському посольстві, офіційний візит прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА в Білорусь має відбутися наприкінці березня на запрошення голови Ради міністрів Білорусі Михайла МЯСНИКОВИЧА.

У розмові з міністром транспорту РБ, В.ТИХОНОВ висловив переконання в успішному проведенні візиту українського прем`єр-міністра.

В.ТИХОНОВ також констатував, що двостороння співпраця між Україною і Республікою Білорусь розвивається успішно і взаємовигідно.

У свою чергу, під час зустрічі І.ЩЕРБО зазначив, що в транспортній сфері між двома країнами відсутні будь-які питання, які не можна було б вирішити. «Я задоволений рівнем двосторонніх відносин у транспортній галузі і плідними результатами роботи українсько-білоруської міжурядової змішаної комісії з питань торговельно-економічної співпраці», - підкреслив міністр.

Особливу подяку білоруська сторона висловила Україні за транспортування венесуельської нафти.