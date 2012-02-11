У Києві тимчасово перекриватимуть Наддніпрянське шосе

У Києві з 10 до 17 лютого з 23.00 до 5.00 буде повністю обмежено автомобільний рух на ділянці від Дарницького мосту до мосту Патона в обох напрямках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, тимчасове обмеження руху пов’язано із проведенням реконструкції транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби Народів з Наддніпрянським шосе.

Також з 23.00 до 6.00 з 10 до 18 лютого буде повністю закрито рух автотранспорту в обох напрямках Наддніпрянським шосе на ділянці від мосту Метро до примикання з Дніпровським узвозом. Разом з тим, часткове обмеження руху автотранспорту на цій же ділянці буде подовжено до 12 березня.

Крім того, у зв’язку із будівництвом залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро з 10 лютого до 15 травня буде частково обмежено рух автотранспорту на з’їзді із залізнично-автомобільного мосту у напрямку Південного мостового переходу.

Столична влада просить водіїв з розумінням поставитись до зазначених обмежень та заздалегідь планувати маршрути руху.