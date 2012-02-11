Проти України можуть ввести санкції через інтернет-піратство

У зв`язку з високим рівнем інтернет-піратства в Україні Міжнародний альянс інтелектуальної власності (International Intellectual Property Alliance – IIPA) звернувся до Торгової палати США з проханням зняти з нашої країни преференції безмитного ввезення окремих груп товарів, повідомляє «Киевский телеграф». Рішення Торгової палати США залежатиме, зокрема, від того, чи потрапить Україна у список особливої уваги, який буде опубліковано в середині лютого цього року. Водночас, за даними «Агентства інтернет-прав», Україну попередньо внесено до цього списку.

У 2006 році зняття з України преференції безмитного ввезення окремих груп товарів обійшлося в 75 млн. доларів. Цього року сума може зрости ще на 39 млн. доларів.

Торік Україна вже була в списку особливої уваги Альянсу, але тоді Торгова палата США не вжила жодних санкцій. На думку представника IIPA Еріка ШВАРЦА, ризик втратити преференції безмитного ввезення набагато вищий.

«Рівень піратства в Україні надзвичайно високий, найвищий у Європі, і закривати на це очі більше немає можливості. Зараз міжнародні зусилля спрямовані на зниження кількості контрафактної продукції (слухання з ратифікації ACTA, SOPA, PIPA) у світовій економіці, і Україна або включається в цей процес або проти неї висуваються торговельні санкції», – сказав Е.ШВАРЦ.

Основною перешкодою для ефективної боротьби проти інтернет-піратства є закон про телекомунікації, де йдеться, що інтернет-провайдери «не несуть відповідальності за зміст інформації, яків передають через свої мережі», йдеться в публікації.

На початку лютого у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, що забороняє правоохоронним органам вилучати спірний контент з інтернет-сайтів і припиняти їх роботу без відповідного рішення суду.

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